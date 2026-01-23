В Петербурге и Ленобласти проходят миграционные рейды, после того как охранники задушили покупателя

Силовики проводят миграционные рейды по магазинам сети «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, после того как в одной из точек охранники задушили покупателя.





Все произошло два дня назад в ТЦ «Сити Молл». 24-летнего моряка из Астрахани задержали в магазине за попытку кражи. Молодой человек якобы пробил ванильный сахар, а забрал другой продукт по более высокой цене, положил неоплаченный товар в рюкзак и попытался уйти.





Его скрутили четыре человека, в том числе охранники. Во время потасовки мужчина распылил им в лицо газ из аэрозольного пистолета. Один из охранников повалил «вора» и лег на него, а коллега придавил всех сверху.





Через 10 минут парень задохнулся под весом двух человек. Его не удалось реанимировать, писали Telegram-каналы.





Полиция сообщала о задержании трех участников конфликта: охранников 64 и 19 лет и 18-летнего работника клининга. Еще один участник происшествия, 32-летний сотрудник охраны, скрылся.





Изначально Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Затем его переквалифицировали на убийство.