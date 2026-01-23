Зеленский сообщил, что Россия, Украина и США на встрече в ОАЭ обсудят вопрос Донбасса

Россия, Украина и США обсудят вопрос Донбасса на переговорах в Абу-Даби, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Обсуждение начнется сегодня и продлится два дня.





Он также заявил, что договор о гарантиях безопасности для Киева готов для подписания, президент США Дональд Трамп должен будет назвать место и дату оформления соглашения.





Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США станут первыми за время российско-украинского конфликта. Речь идет о встрече рабочей группы по вопросам безопасности.





В ОАЭ также встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф, говорил ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.