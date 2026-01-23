Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером «конструктивными и откровенными»

Помощник главы государства Юрий Ушаков оценил прошедшие переговоры президента России Владимира Путина, спецпредставителя американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера как «конструктивные и откровенные».





Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал Ушаков.





По его словам, российская сторона готова направить миллиард долларов в Совет мира по Газе из замороженных ранее в Штатах российских активов, а остальные средства могут пойти на восстановление территорий после заключения мирного договора между Россией и Украиной, считают в Москве.





Ушаков отметил, что Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО, пока не удастся достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами. Он добавил, что без решения территориального вопроса нельзя рассчитывать на долгосрочное урегулирование.





23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, сообщил Ушаков. Переговорщики уже получили от Путина конкретные инструкции и вылетят в ОАЭ в ближайшее время. В Абу-Даби также встретятся руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф.