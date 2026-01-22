«Они нам никогда не были нужны»: Трамп раскритиковал работу НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «никогда не нуждались» в НАТО. Его слова приводит телеканал Fox News.





«Они нам никогда не были нужны. Мы никогда ничего у них не просили», — сказал американский лидер.





В Давосе Трамп заявил, что Вашингтон «ничего не получил» от альянса, «кроме защиты Европы от Советского Союза, а теперь и от России».





«Я имею в виду, мы помогали им столько лет — и ничего от этого не получили», — добавил он.





Ранее Financial Times со ссылкой на источники писал, что США планируют вывести 200 военных из НАТО и его консультативных групп, так как Вашингтон собирается сократить свое присутствие в Европе на фоне разногласий по поводу Гренландии.





В конце 2024 года Трамп также пригрозил, что США выйдут из состава альянса, если союзники не будут платить по счетам.