Новости
Новости 18+
St
«Они нам никогда не были нужны»: Трамп раскритиковал работу НАТО
18+
Ранее СМИ писали, что Пентагон планирует вывести 200 военных из альянса и его консультативных групп undefined
Новости

«Они нам никогда не были нужны»: Трамп раскритиковал работу НАТО

Ранее СМИ писали, что Пентагон планирует вывести 200 военных из альянса и его консультативных групп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «никогда не нуждались» в НАТО. Его слова приводит телеканал Fox News. 


«Они нам никогда не были нужны. Мы никогда ничего у них не просили», — сказал американский лидер. 


В Давосе Трамп заявил, что Вашингтон «ничего не получил» от альянса, «кроме защиты Европы от Советского Союза, а теперь и от России». 


«Я имею в виду, мы помогали им столько лет — и ничего от этого не получили», — добавил он. 


Ранее Financial Times со ссылкой на источники писал, что США планируют вывести 200 военных из НАТО и его консультативных групп, так как Вашингтон собирается сократить свое присутствие в Европе на фоне разногласий по поводу Гренландии.


В конце 2024 года Трамп также пригрозил, что США выйдут из состава альянса, если союзники не будут платить по счетам. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#сша #европа #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...