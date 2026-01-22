Губернатор Курской области Хинштейн из больницы сообщил о своей операции после ДТП

Новости
Ситуация хуже, чем предполагалось, резюмировал глава региона
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что после автомобильной аварии его прооперировали и какое-то время он проведет в больнице.


«Ситуация, к сожалению, чуть хуже, чем предполагалось: перелом бедренной кости», — сказал он на опубликованном видео. 


Хинштейн отметил, что врачи советовали ему абстрагироваться от всех рабочих дел, однако он продолжает «держать руку на пульсе». Глава региона отметил, что ему было предложено отправиться на лечение в Москву, но он принял решение, что будет восстанавливаться «на курской земле». 


Ранее Хинштейн сообщил, что находится в больнице. Из-за «непростых погодных условий» его машину занесло и выбросило на обочину.  По словам главы региона, он сегодня собирался работать в Конышевском районе Курской области.

