Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу России, США и Украины
Переговоры пройдут в ОАЭ
Переговоры пройдут в ОАЭ

Россия, Украина и США проведут трехстороннюю встречу 23-24 января в ОАЭ, заявил украинский президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Тему переговоров он не раскрыл. 


В выступлении в Швейцарии Зеленский также раскритиковал Европу, которая, по его словам, не знает, как себя защитить.  


«Если Трамп может захватывать российские танкеры, то почему это не делает Европа?» — задался вопросом президент Украины. 


Примерно в это же время Франция сообщила о задержании нефтяного танкера, шедшего из РФ в Средиземном море.


Из выступления Зеленского следует, что европейцам нужно создавать свою армию, но без помощи Украины она это сделать не сможет.

