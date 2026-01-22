Трамп назвал хорошей встречу с Зеленским в Швейцарии

Переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлились около часа. Главы государств не стали давать пресс-конференцию.





«Война должна закончиться. Мы надеемся, что она закончится. Много людей погибает», — сказал глава Белого дома.





Как сообщается, Зеленский тоже положительно оценил состоявшиеся переговоры.





В последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце декабря. Тогда американский лидер, в частности, заявил, что Россия готова помочь с восстановлением Украины.





Через несколько часов в Москве должны состояться еще одни переговоры по Украине — между президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.





Ранее Уиткофф сообщил, что решение конфликта на Украине сводится к одному незавершенному вопросу. По его словам, стороны достигли завершающего этапа переговорного процесса.