Новости
Новости 18+
St
Трамп назвал хорошей встречу с Зеленским в Швейцарии
18+
Переговоры продлились около часа undefined
Новости

Трамп назвал хорошей встречу с Зеленским в Швейцарии

Переговоры продлились около часа

Переговоры президентов США и Украины  Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе продлились около часа. Главы государств не стали давать пресс-конференцию. 


«Война должна закончиться. Мы надеемся, что она закончится. Много людей погибает», — сказал глава Белого дома. 


Как сообщается, Зеленский тоже положительно оценил состоявшиеся переговоры. 


В последний раз Трамп и Зеленский встречались в конце декабря. Тогда американский лидер, в частности, заявил, что Россия готова помочь с восстановлением Украины. 


Через несколько часов в Москве должны состояться еще одни переговоры по Украине — между президентом России Владимиром Путиным, спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.


Ранее Уиткофф сообщил, что решение конфликта на Украине сводится к одному  незавершенному вопросу. По его словам, стороны достигли завершающего этапа переговорного процесса.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир зеленский #переговоры #владимир путин #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...