Макрон сообщил, что Франция задержала идущий из России танкер

Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России. Судно «под чужим флагом», находящееся под санкциями, двигалось в Средиземном море, заявил президент страны Эмманюэль Макрон.





Операцию провели Военно-морские силы Франции и союзники республики. Военные действовали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Начато судебное расследование.





«Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективность санкций. Деятельность «флота-призрака» способствует финансированию [боевых действий на Украине]», — написал Макрон в соцсети X.





Ранее стало известно, что британский спецназ готовится к операциям по захвату российских нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в рамках усиления санкционного давления. Об этом писала газета The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве королевства.





7 января США захватили танкер «Маринера», который был под российским флагом. Среди экипажа были россияне. После запроса российской стороны президент США Дональд Трамп решил освободить граждан РФ.