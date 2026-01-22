Новости
Макрон сообщил, что Франция задержала идущий из России танкер
По его словам, судно шло под поддельным флагом undefined
Франция задержала нефтяной танкер, следовавший из России. Судно «под чужим флагом», находящееся под санкциями, двигалось в Средиземном море, заявил президент страны Эмманюэль Макрон. 


Операцию провели Военно-морские силы Франции и союзники республики. Военные действовали в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Начато судебное расследование.  


«Мы полны решимости соблюдать международное право и обеспечивать эффективность санкций. Деятельность «флота-призрака» способствует финансированию [боевых действий на Украине, — написал Макрон в соцсети X. 


Ранее стало известно, что британский спецназ готовится к операциям по захвату российских нефтяных танкеров из так называемого теневого флота в рамках усиления санкционного давления. Об этом писала газета The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве королевства.


7 января США захватили танкер «Маринера», который был под российским флагом. Среди экипажа были россияне. После запроса российской стороны президент США Дональд Трамп решил освободить граждан РФ.

