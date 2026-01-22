Губернатор Кузбасса Середюк заявил о женщинах, которые приезжали пьяными в роддом в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк призвал не делать поспешные выводы из трагедии и дождаться заключения экспертов. По словам главы региона, власти не склоняются к версии о внутрибольничной инфекции.





Он подчеркнул, что за время новогодних праздников в учреждении прошло более 140 родов, абсолютное большинство детей выписали из больницы здоровыми.





Также Середюк не считает, что причина случившегося — врачебная ошибка, так как у умерших в реанимации детей были разные лечащие доктора. Малыши родились с разной степенью недоношенности, вес некоторых не превышал 600 граммов.





«Мамы не наблюдались в период беременности, не было истории болезней, не было анализов. Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения. Нужно выявлять и ставить на учет тех беременных женщин, которые не наблюдаются», — сказал Середюк.





Daily Storm ранее выяснил, что в новокузнецком роддоме находили нарушения. Судя по результатам проверок, в учреждении могли проводить противоэпидемические меры с запозданием.





Недавно суд закрыл роддом вНовокузнецке на 90 дней. В учреждении нашли плесень и неисправную вентиляцию, а микроклимат не соответствует нормам.