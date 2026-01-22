В Кузбассе задержали гражданина России, готовившего теракт на железной дороге

В Кемеровской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта на железнодорожных путях. Об этом сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.





Там рассказали, что задержанный 1986 года рождения причастен к подготовке диверсий. Кроме того, его заподозрили в передаче информации об объектах транспортной инфраструктуры региона.





Мужчина с марта 2022-го по июль 2025 года находился на территории Польши. После совершения преступлений он планировал при содействии спецслужб Украины «выехать в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища», уточнили в ФСБ.





Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к диверсии. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.