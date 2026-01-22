Новости
Путин: Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира для поддержки народа Палестины
Президент отметил, что средства могут быть взяты из замороженных активов РФ undefined
Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, для того чтобы поддержать палестинский народ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом. 


Путин подчеркнул, что с американцами уже обсуждалось направление средств в Совет мира из замороженных на Западе российских активов. 


Аббас в свою очередь указал на то, что «израильская оккупация ведет к разрушениям», а сектор Газа почти разрушен. 


В это же время Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира. Эта структура официально стала международной организацией, добавили в Вашингтоне. 

