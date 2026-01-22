Путин: Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира для поддержки народа Палестины

Россия готова направить миллиард долларов в Совет мира, для того чтобы поддержать палестинский народ, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом.





Путин подчеркнул, что с американцами уже обсуждалось направление средств в Совет мира из замороженных на Западе российских активов.





Аббас в свою очередь указал на то, что «израильская оккупация ведет к разрушениям», а сектор Газа почти разрушен.





В это же время Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира. Эта структура официально стала международной организацией, добавили в Вашингтоне.