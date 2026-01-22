Космонавт Новицкий прокомментировал слухи о том, что может пойти в Госдуму от КПРФ

Известный летчик-космонавт Олег Новицкий прокомментировал Daily Storm слухи о том, что, вероятнее всего, станет кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ по Иркутской области. По словам Героя России, его удивила появившаяся в СМИ информация и пока предметного разговора ни с кем насчет перехода в парламентарии он не вел.





«Реально не знаю, откуда такая информация берется. Сейчас я работаю заместителем начальника Центра подготовки космонавтов, и пока предложений [о депутатстве] ко мне не поступало», — сказал Новицкий.





Он также порассуждал о том, видит ли в теории себя парламентарием: «Знаете, я полковник запаса. Если Родина скажет: «Надо», офицер ответит: «Есть». Но говорить об этом рано».





Летчик-космонавт также не понимает, почему СМИ его приписали именно к лагерю коммунистов. «У меня много друзей и в КПРФ, и в «Единой России», и в ЛДПР есть. Со всеми представителями партий пересекаемся, общаемся».





Ранее «Ведомости», ссылаясь на свои источники, написали, что Новицкий, скорее всего, будет избираться в Госдуму от Иркутской области, а именно от округа №96 (Братский), включающего города Братск, Усть-Илимск и Бодайбо.





В нынешнем созыве этот округ представляет единоросс Александр Якубовский. Он — сын бывшего мэра Иркутска и экс-сенатора Владимира Якубовского. По утверждению одного из собеседников издания, выдвижение Новицкого уже фактически согласовано.





Уроженцу Белоруссии Олегу Новицкому 54 года. Он участник четырех полетов на Международную космическую станцию (МКС). Летчик совершил три выхода в открытый космос. В 2014 году Новицкий получил звание Героя России, а в 2022-м — орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.





Также Новицкий в 2021 году вместе с космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым снимался в фильме «Вызов» на МКС с актрисой Юлией Пересильд. По сюжету герою Новицкого на борту космической станции понадобилась срочная операция, которую провела главная героиня.