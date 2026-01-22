Новости
Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП
Он сообщил, что находится в больнице undefined
Губернатор Курской области Александр Хинштейн попал в больницу после ДТП. Он сообщил об этом сам в своем Telegram-канале. 


По словам Хинштейна, из-за «непростых погодных условий» его машину занесло и выбросило на обочину. Глава региона сегодня собирался работать в Конышевском районе. 


«Сейчас нахожусь в больнице. Слава богу, все обошлось без серьезных последствий. Пострадавших нет, с другими машинами не столкнулись», — отметил он, не уточнив, какие повреждения получил. 


Также он принес извинения жителям, с которыми не смог встретиться, и пообещал «наверстать» работу, когда поправится. Хинштейн призвал жителей быть аккуратными на дороге. 

