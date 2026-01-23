Новости
Новости 18+
St
В Красноярске похитили 14-летнего сына бизнесмена и требуют выкуп в размере 30 миллионов рублей
18+
Следователи возбудили уголовное дело undefined
Новости

В Красноярске похитили 14-летнего сына бизнесмена и требуют выкуп в размере 30 миллионов рублей

Следователи возбудили уголовное дело

14-летнего подростка похитили на улице в Красноярске. За сына местного бизнесмена потребовали 30 миллионов рублей. Об этом рассказали в Главном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.


По данным правоохранителей, отец школьника вернулся домой, сына не было, а из сейфов пропали три миллиона рублей. СК опубликовал кадры, на которых мальчик идет вместе с неизвестным по улице. 


Мужчина получил видео с просьбой мальчика выполнить условия похитителей. В переписке они потребовали выкуп в 10 раз больше похищенной суммы, сообщает прокуратура. 


Возбуждено уголовное дело о похищении. Следователи проверяют версию о том, действительно ли подросток действует под влиянием мошенников. 


Пропавший — Николай Капля. Рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, кудрявые темно-русые волосы, карие глаза. На мальчике были куртка болотного цвета, светло-синие джинсы, черные ботинки. Следователи и полиция просят позвонить по телефону 8 (391) 227-06-45 или 8 (391) 249-01-48 тех, кто что-то знает об исчезновении подростка. 


Отец мальчика — красноярский бизнесмен Андрей Капля. По данным из открытых источников, его компания продает грузовики, автокраны, тракторы и другую спецтехнику. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#красноярск #уголовное дело #похищение #выкуп
Загрузка...
Загрузка...