Глава Кузбасса Середюк извинился за свои резкие высказывания о женщинах, якобы приезжавших на роды пьяными

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк выразил сожаление из-за своих слов про женщин, чьи дети умерли в роддоме Новокузнецка. 22 января глава региона провел прямой эфир, где обсудил в том числе трагедию, случившуюся в новогодние праздники.





Тогда в реанимации роддома умерли сразу девять младенцев. Губернатор Кемеровской области выступил в защиту врачей: по его словам, власти не склоняются к версии о внутрибольничной инфекции, а некоторые женщины приезжали на роды в состоянии алкогольного опьянения.





После с его профилей в соцсетях записи эфира были удалены. Позже губернатор объяснил это решение.





«Говоря о произошедшей трагедии, я затрагивал сложные медицинские аспекты. При этом понимаю, что в такой ситуации особенно важно не только то, что говорится, но и как это звучит. Мне искренне жаль, что мои слова причинили кому-то боль», — заявил Середюк.





Он отметил, что сейчас главное — поддержка семей и максимально объективное профессиональное разбирательство всех обстоятельств произошедшего. Середюк, по его словам, поэтому и принял решение удалить запись эфира, так как «в ней есть формулировки, которые в текущей ситуации могут быть восприняты неправильно».