Журналистам запретили фотосъемку в Госдуме ради «сохранения их психики»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин объяснил запрет на съемку пленарных заседаний заботой о психологическом состоянии журналистов. Его слова передает газета «Ведомости».





Как уточнил Володин, постоянное присутствие фотографов заставляет народных избранников думать о том, как они выглядят в кадре, а не о работе. Он также указал, что фотографы часто фиксируют моменты, когда депутаты демонстрируют «не самые положительные черты характера». Например, они могут зевать или проявлять невнимательность.





«К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики. Поэтому мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы — это все вторично», — сказал парламентарий.





Ранее СМИ сообщали, что фотографам думского пула запретили снимать с балкона в зале пленарных заседаний. В пресс-службе уточнили, что балкон изначально предназначен для работы телеоператоров федеральных телеканалов, и теперь он вновь будет использоваться по назначению.





В то же время фотокорреспондент Госдумы, имеющий доступ в зал заседаний, продолжит вести съемку пленарных мероприятий. Кроме того, в зале организована прямая трансляция, которую может посмотреть и послушать любой желающий.