«Мосбилет» подготовил подборку ярких комедий в Театре сатиры

Сервис «Мосбилет» подготовил репертуар Московского академического театра сатиры, который предлагает классические комедии разных эпох в оригинальных постановках. В подборку вошли спектакли, которые можно увидеть в ближайшие месяцы.





Среди них — «Иван Васильевич» по Булгакову (11 марта) в постановке Сергея Газарова, переносящий действие в 1930-е годы; шекспировское «Укрощение строптивой» (1 февраля, 5 и 18 марта) в версии Валентина Плучека; комедия Островского «Бешеные деньги» (5 февраля, 17 марта) в режиссуре Андрея Миронова и Андрея Зенина; «Ночь ошибок» Оливера Голдсмита (15 февраля, 10 марта) в постановке Павла Любимцева; «Слишком женатый таксист» Рэя Куни (3 февраля, 4 марта) и детективная комедия «Невиновный» Фрица Хохвельдера (25, 26 февраля, 6 марта).





Билеты на все спектакли продаются на сервисе «Мосбилет». В афише представлены как проверенные временем постановки, так и более современные интерпретации классических сюжетов.