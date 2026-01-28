Лукашенко подарил спортсменам «допинг» в виде сала и хлеба

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил биатлонистам в качестве «допинга» сало, хлеб и напитки после их выступления на этапе Кубка Содружества в Раубичах. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».





«Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только такой», — сказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.





Сборная Белоруссии — 1 победила в смешанной эстафете четыре по шесть километров. Их результат составил 1 час 18 минут 48 секунд с тремя промахами.





С 11 по 15 февраля в Сочи состоится пятый этап Кубка Содружества по биатлону. После начала специальной военной операции россияне и белорусы были отстранены от участия в соревнованиях Международного союза биатлонистов.