Двое российских моряков с захваченного американцами танкера «Маринера» освобождены и возвращаются на родину

Два российских моряка с танкера «Маринера», задержанного США в начале января в открытом море, отпущены на свободу и возвращаются в Россию. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Напомним, 7 января американские военные высадились на борт судна. Танкер, получивший в конце декабря 2025 года временное разрешение ходить под российским флагом, был обвинен США в перевозке венесуэльской нефти в обход санкций.





Позже президент США Дональд Трамп по запросу российской стороны решил освободить двух россиян из состава экипажа. Спустя некоторое время в МИД РФ заявили, что Штаты до сих пор не выполнили свое обещание. Теперь же моряки освобождены и находятся на пути домой.