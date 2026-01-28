Суд приговорил 14-летнего подростка к семи годам за подготовку теракта

Второй Западный окружной военный суд приговорил 14-летнего подростка из Тверской области к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии за подготовку поджога здания Министерства обороны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ и Следственном комитете.





По версии следствия, подросток через мессенджер установил контакт с представителем запрещенной в России украинской террористической организации. Получая указания куратора, он провел разведку объектов и изготовил три бутылки с зажигательной смесью. Как уточнила прокуратура Тверской области, молодой человек стал участником террористической структуры в мае 2025 года и 8 мая пытался совершить поджог военкомата в преддверии Дня Победы, но был задержан сотрудниками ФСБ.





Подсудимый признан виновным в приготовлении к совершению теракта и участии в деятельности террористической организации.