Сенатор Вайнберг сложил полномочия и уйдет на СВО

Совет Федерации одобрил заявление сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга о досрочной отставке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.





Вайнберг объяснил такое решение желанием отправиться на СВО. По словам спикера нижегородского парламента Евгения Люлина, сенатор с 2022 года активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжал в зону проведения СВО.





Ранее об отставке Вайнберга сообщали СМИ со ссылкой на источники. Однако причины такого решения не раскрывались. В Совфеде уточнили, что никаких претензий к своему коллеге не имеют.