Новости
Новости 18+
St
Сенатор Вайнберг сложил полномочия и уйдет на СВО
18+
Он представлял Нижегородскую область undefined
Новости

Сенатор Вайнберг сложил полномочия и уйдет на СВО

Он представлял Нижегородскую область

Совет Федерации одобрил заявление сенатора от Нижегородской области Александра Вайнберга о досрочной отставке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.


Вайнберг объяснил такое решение желанием отправиться на СВО. По словам спикера нижегородского парламента Евгения Люлина, сенатор с 2022 года активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи и неоднократно выезжал в зону проведения СВО.


Ранее об отставке Вайнберга сообщали СМИ со ссылкой на источники. Однако причины такого решения не раскрывались. В Совфеде уточнили, что никаких претензий к своему коллеге не имеют.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#увольнение #сенатор #сво
Загрузка...
Загрузка...