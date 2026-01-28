В Иркутске мужчина взял в заложники случайную женщину и убил ее

В Иркутске мужчина взял в заложники и убил женщину, устроив таким образом сцену ревности своей супруге, скрывавшейся от его издевательств. Это произошло вечером 27 января в микрорайоне Радужный.





Как сообщил в соцсетях руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, жертвой стала подопечная фонда, мать двоих детей. По его словам, перед этим иркутянин несколько месяцев терроризировал свою жену и семилетнего сына, после чего они нашли приют в фонде. Вечером 27 января мужчина, не найдя свою семью, выбрал на остановке другую женщину, отвел ее в свою квартиру и взял в заложники.





Переговоры с ним длились несколько часов с участием полиции и спецслужб, но он задушил жертву, прежде чем сдаться. Детей убитой временно передали бабушке и дедушке, с ними работают психологи.





По информации источника регионального издания «ИрСити» в силовых структурах, нападавший был связан с военной службой, поэтому расследованием занимаются военная полиция и военный Следственный комитет. Факт произошедшего подтвердили в правоохранительных органах.





Daily Storm в фонде рассказали, что убитая была сиротой, которой было негде жить с детьми. О самом нападавшем рассказали, что он некоторое время находился в зоне боевых действий, получил ранение, а после восстановления не вернулся в часть.





«Я его видел. Он худощавого телосложения. Не здоровяк, обычный мужик. В жизни нигде не мог пристроиться. Он действующий участник СВО, получил ранение и вовремя в часть не прибыл потом», — рассказал собеседник.





Дело будет рассматривать военный суд.