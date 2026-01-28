Бывший главный нарколог России Брюн вышел из колонии досрочно из-за болезни

Бывший главный нарколог России Евгений Брюн был освобожден от отбывания наказания в исправительной колонии из-за болезни. Об этом сообщил РИА Новости один из участников судебного процесса.





Как рассказал собеседник агентства, решение связано с диагностированным у Брюна заболеванием, которое признано несовместимым с содержанием в местах лишения свободы. Чем именно болеет Брюн, не сообщается.





В 2024 году его осудили на семь лет за хищение бюджетных средств, выделенных на покупку тест-контейнеров. По этому же уголовному делу были осуждены еще четыре фигуранта, включая экс-руководителя Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова (четыре года) и вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева (семь лет). Им также были назначены крупные штрафы.





Все обвиняемые были признаны виновными в присвоении свыше 138 миллионов рублей, выделенных из бюджета Департамента здравоохранения Москвы. Свою вину они не признали. Адвокат Брюна, Сергей Севрук, ранее не согласился с вынесенным приговором, ссылаясь на отсутствие экспертизы, которая бы определила рыночную стоимость контейнеров. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, а кассационное рассмотрение назначено на 28 января.