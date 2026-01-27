Киргизия подала иск в суд ЕАЭС против России из-за ОМС для семей трудовых мигрантов

Киргизия подала иск против России в суд ЕАЭС из-за медицинской страховки для мигрантов. Об этом стало известно на заседании комитета киргизского парламента по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.





Депутаты спросили у главы Фонда обязательного медицинского страхования Азамата Муканова, как продвигается работа по поддержке трудовых мигрантов в РФ через выдачу полисов по получению медпомощи.





По словам чиновника, среди всех пяти стран Евразийского экономического союза действует соглашение, касающееся трудовых мигрантов, но РФ не полностью его соблюдает. Кроме России и Киргизии, в объединение входят Белоруссия, Казахстан и Армения.





«Российская сторона на сегодня нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов. Киргизия подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», — отметил Муканов.





Он подчеркнул, что во время визита в Киргизию вице-премьера России Алексея Оверчука стороны также поднимали этот вопрос.