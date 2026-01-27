Новости
Эксперт заявил, что энергосистема Москвы — одна из самых надежных в мире
Он способна работать даже во время сильных морозов undefined
Московская энергосистема способна работать во время сильных морозов и снегопадов, сообщил директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский. Он отметил, что столичная энергосистема — одна из самых надежных в мире. 


«Все инновации, которые были реализованы за последние десятилетия, являются примером и эталоном для других крупных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Волноваться и переживать о том, что у нас могут возникать сложности, не стоит», — поделился Тульский с РИА Новости. 


Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов. 


По данным синоптиков, ночь на 26 января стала самой холодной в столице с начала зимы. 

