Эксперт заявил, что энергосистема Москвы — одна из самых надежных в мире

Московская энергосистема способна работать во время сильных морозов и снегопадов, сообщил директор Института электроэнергетики НИУ «МЭИ» Владимир Тульский. Он отметил, что столичная энергосистема — одна из самых надежных в мире.





«Все инновации, которые были реализованы за последние десятилетия, являются примером и эталоном для других крупных городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Волноваться и переживать о том, что у нас могут возникать сложности, не стоит», — поделился Тульский с РИА Новости.





Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за морозов.





По данным синоптиков, ночь на 26 января стала самой холодной в столице с начала зимы.