В Раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине до 15 мая

США поставили дедлайн по переговорам по Украине — 15 мая, утверждает народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко). Этот парламентарий осенью первым опубликовал мирный план Дональда Трампа из почти 30 пунктов.





«Если не договоримся, они (США) выходят из переговорного процесса и полностью удаляются от темы», — написал депутат в Telegram, ссылаясь на свои источники.





Причина — промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября. Если республиканцы, контролирующие обе палаты, подойдут к выборам с незавершенным конфликтом, то «станут мишенью для демократов», утверждает Гончаренко.





Ранее газета Financial Times сообщила, что США связали гарантии безопасности Украине с уступкой Донбасса России. В Белом доме это опровергли.