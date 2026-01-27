В Москве прошло памятное мероприятие в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

У стен Кремля в Александровском саду 27 января прошло мероприятие, посвященное годовщине освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Его участники почтили память павших воинов и возложили цветы у стелы городам воинской славы, памятного знака «Ленинград — город-герой» и Могилы Неизвестного Солдата.
Мероприятие посетили руководители ветеранских организаций столицы, сами ветераны ВОВ, пережившие блокаду Ленинграда москвичи, участники СВО и кадеты. Также присутствовали члены столичных представительств правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
После этого участников ждала торжественная встреча в стенах Театра Моссовета. Для гостей подготовили интерактивную и концертную программу, выступление творческих коллективов и популярных артистов. Зампредседателя Комитета общественных связей Москвы Артур Берлов выступил с приветственным словом, зачитав послание мэра Сергея Собянина.
«Проходят годы, десятилетия, а подвиг защитников и жителей осажденного города остается историей, которую невозможно забыть. Историей, которая живет не только в книгах, фильмах, документах и музейных экспозициях. Она живет в наших сердцах. Эту память мы передаем из поколения в поколение своим детям, внукам, правнукам, рассказывая о Дороге жизни, Невском пятачке, слушая вместе звук метронома и легендарную симфонию Дмитрия Шостаковича. Желаю вам, вашим родным и близким бодрости духа, благополучия, здоровья и долгих лет жизни», — сказал Собянин.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и завершилась 27 января 1944 года, продлившись почти 900 дней. В настоящее время в Москве проживает 1341 ветеран, награжденный медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда».