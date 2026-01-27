В Москве прошло памятное мероприятие в честь 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда

У стен Кремля в Александровском саду 27 января прошло мероприятие, посвященное годовщине освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Его участники почтили память павших воинов и возложили цветы у стелы городам воинской славы, памятного знака «Ленинград — город-герой» и Могилы Неизвестного Солдата.

Мероприятие посетили руководители ветеранских организаций столицы, сами ветераны ВОВ, пережившие блокаду Ленинграда москвичи, участники СВО и кадеты. Также присутствовали члены столичных представительств правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.