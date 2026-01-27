Платье императрицы и скатерть хана: в «Москино» рассказали об уникальном реквизите

Какое было платье у императрицы Александры Федоровны и что за скатерть украшала стол хана Золотой Орды? Ответы на эти вопросы можно получить в Центре костюма и реквизита «Жар-птица» на кинозаводе «Москино». Часть вещей когда-то были реквизитом Большого театра, другие изготовили специально для киносъемок. Вот некоторые интересные образцы.





Майки сборной СССР





Комплект спортивных маек с символикой сборной СССР поступил в коллекцию «Жар-птицы» после завершения съемок фильма «Движение вверх», посвященного матчу советской и американской мужских сборных по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Майки пошили специально для картины, опираясь на архивные материалы и фотографии.





Коронационное платье императрицы





Наряд императрицы Александры Федоровны, созданный для фильма «Матильда», представляет собой авторскую интерпретацию придворного парадного платья конца XIX века. Серебристая ткань с холодным блеском, растительный орнамент вышивки и мягкая линия плеч с перьевой отделкой создают образ сдержанной роскоши. Вся вышивка выполнялась вручную. В сцене платье почти полностью скрыто под мантией и лишь частично доступно взгляду зрителя.





Трон Шаляпина





В 1917 году в Большом состоялась премьера постановки оперы «Дон Карлос», где роль короля Испании Филиппа II исполнял блистательный Федор Шаляпин. Трон испанского монарха, ставший частью декораций, могли создать Константин Коровин и Аполлинарий Васнецов, работавшие в то время сценографами. Постановка стала большим событием в театральном мире, а выручка с продажи билетов по настоянию Шаляпина была потрачена на благотворительность.





«Золотое руно»





Скатерть для пира попала в фонды киносклада со съемок сериала «Золотая Орда» (2018). В кадре она украшала стол монгольского хана. Набивное одеяло привезли из Республики Тыва, соседствующей с Монголией. Ткань представляет собой сложное лоскутное полотно с традиционным рисунком, украшенное нашивками, стеклянными бусинами, полудрагоценными вставками и маленькими зеркальцами.





Канапе Маргариты





Этот диванчик, выполненный в стиле неоклассицизма, подарил «Жар-птице» много лет назад один из клиентов. После реставрации в мастерских центра это канапе стало «звездой» российского кинематографа, появившись в нескольких картинах. Но самой заметной его «ролью» стала съемка в фильме «Мастер и Маргарита» (2024). Именно на этом канапе Маргарита со слезами читает рукописи Мастера.