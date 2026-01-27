ЕС и Индия договорились о свободной торговле после почти 20 лет переговоров

Европейский союз и Индия согласовали договор о свободной торговле. Делегация во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыла в Нью-Дели и встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава Еврокомиссии заявила, что «соглашение — главная торговая сделка всех времен».





В планах у Индии — отмена пошлин на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, а также открытие своего рынка для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС.





Снизятся и пошлины на крепкий алкоголь из Европы. Сейчас они достигают 150%, а будут 40%, пишет The Times of India. Утверждается, что 96,6% товаров, экспортируемых из ЕС, получат льготы по тарифам.





Евросоюз взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству. Брюссель выделит Индии 500 миллионов евро для помощи по сокращению выбросов парниковых газов, а также на «промышленную трансформацию».





Reuters пишет, что в ЕС пошли на переговоры после того, как отношения с США стали напряженными. Подписать сделку Евросоюз и Индия собираются в течение этого года.