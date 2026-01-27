Новости
Новости 18+
St
Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко заочно арестовали в России
18+
Политика обвиняют в фейках о Вооруженных силах РФ undefined
Новости

Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко заочно арестовали в России

Политика обвиняют в фейках о Вооруженных силах РФ

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко заочно арестовали в России по обвинению в фейках о Вооруженных силах РФ. Дело направлено в Басманный суд Москвы. 


По версии российского следствия, Тимошенко «разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень». 


В июле 2024 года Юлию Тимошенко объявили в международный розыск, в декабре 2025 года ее заочно арестовали, сообщает Генпрокуратура.


На Украине бывшего премьера и действующего депутата Рады обвиняют в коррупции. Сама Тимошенко заявила, что преследования связаны с устранением конкурентов перед выборами. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #тимошенко #фейки об армии #заочный арест
Загрузка...
Загрузка...