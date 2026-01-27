Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко заочно арестовали в России

Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко заочно арестовали в России по обвинению в фейках о Вооруженных силах РФ. Дело направлено в Басманный суд Москвы.





По версии российского следствия, Тимошенко «разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикацию, которая содержала заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень».





В июле 2024 года Юлию Тимошенко объявили в международный розыск, в декабре 2025 года ее заочно арестовали, сообщает Генпрокуратура.





На Украине бывшего премьера и действующего депутата Рады обвиняют в коррупции. Сама Тимошенко заявила, что преследования связаны с устранением конкурентов перед выборами.