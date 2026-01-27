Путин в День снятия блокады Ленинграда возложил цветы к обелиску «Рубежный камень»

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

На этом участке фронта воевал отец российского лидера.





Путин ранее рассказывал историю об участии своего отца в Великой Отечественной войне, который попал в «мясорубку» на Невском пятачке на Ленинградском фронте, а его друг спас ему жизнь.





Невский пятачок — маленький участок земли глубиной два, а шириной четыре километра, отмечал президент.





Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Согласно данным городской комиссии, свыше 630 тысяч человек за это время погибли от голода, около 17 тысяч жителей были убиты при артобстрелах и бомбардировках.