Один из лидеров фракции «Единой России» в Госдуме призвал готовиться к «большой войне»

Первый заместитель председателя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Вячеслав Макаров во вступительном заявлении на заседании порассуждал о Великой Отечественной войне, престиже Думы за рубежом и моральных качествах человека. Затем политик допустил, что возможен военный конфликт.





«Еще раз хочу подчеркнуть: Россия всегда хотела мира. Но мы с вами должны готовиться к войне — большой войне. Потому что пророчества великих святых земли русской всегда сбываются. 2026 год указом президента объявлен Годом единства народов России. Поэтому будем едины, сплочены, организованны независимо от веры, нации, народности, национальных групп. Всегда будем с вами победителями», — сказал он.





Макарову 70 лет. В Госдуме он с 2021 года. До этого почти 10 лет возглавлял Законодательное собрание Санкт-Петербурга.





27 января 1944 года — день, когда Ленинград был полностью освобожден от блокады. Это один из Дней воинской славы России.