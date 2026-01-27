На Урале ФСБ сорвала планы троих граждан России совершить поджог на железной дороге

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании в Свердловской области трех человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали поджог на железнодорожной инфраструктуре региона.





Это трое россиян 1979, 1981 и 1984 годов рождения, уточнили в ведомстве. По местам их проживания изъяты телефоны, в которых найдены переписка с куратором, инструкции и описание компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств.





УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Задержанным грозит до 20 лет колонии.





В ведомстве добавили, что собираются доказательства с целью квалификации действий задержанных по статье о госизмене. Тогда злоумышленники могут быть осуждены вплоть до пожизненного лишения свободы.