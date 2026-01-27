Новости
На Урале ФСБ сорвала планы троих граждан России совершить поджог на железной дороге
Утверждается, что злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб
Новости

На Урале ФСБ сорвала планы троих граждан России совершить поджог на железной дороге

Утверждается, что злоумышленники действовали по заданию украинских спецслужб

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России сообщили о задержании в Свердловской области трех человек, которые по заданию украинских спецслужб планировали поджог на железнодорожной инфраструктуре региона.


Это трое россиян 1979, 1981 и 1984 годов рождения, уточнили в ведомстве. По местам их проживания изъяты телефоны, в которых найдены переписка с куратором, инструкции и описание компонентов для изготовления самодельных зажигательных устройств.


УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Задержанным грозит до 20 лет колонии. 


В ведомстве добавили, что собираются доказательства с целью квалификации действий задержанных по статье о госизмене. Тогда злоумышленники могут быть осуждены вплоть до пожизненного лишения свободы. 

