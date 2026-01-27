США подпишут гарантии безопасности Украине, только если та уступит России Донбасс, утверждает Financial Times со ссылкой на источники. Администрация Дональда Трампа также может пообещать дать Киеву больше оружия после заключения мирного соглашения, в котором предусмотрен вывод ВСУ из Донбасса, указывает издание.





По словам высокопоставленного украинского чиновника, сейчас все менее ясно, выполнят ли США свои обязательства.





«Они каждый раз останавливаются, когда можно подписать гарантии безопасности», — отметил собеседник.





Соединенные Штаты почти не оказывают давления на Путина, чтобы тот отказался от «одного из своих самых жестких требований», пишет издание.





Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, отвечая на вопросы FT об условиях предоставления гарантий безопасности, заявила, что эта публикация — «абсолютная ложь», а «единственная роль США в миротворческом процессе заключается в том, чтобы объединить обе стороны для заключения сделки».





«Жаль, что Financial Times позволяет злоумышленникам лгать анонимно, чтобы сорвать мирный процесс, который продвинулся вперед после исторической трехсторонней встречи в Абу-Даби в эти выходные», — выразила сожаление она.





На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности для Украины готов для подписания, Трамп должен будет назвать место и дату оформления соглашения.





После первого раунда трехсторонних переговоров в ОАЭ между Россией, Украиной и США Зеленский также сказал, что Киев не пойдет на территориальные уступки.