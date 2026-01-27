Умер бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в возрасте 85 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на супругу Игнатьева Ирину. Telegram-каналы сообщают, что мужчина боролся с онкологическим заболеванием.





Игнатьев был игроком советских и российских клубов. Он выступал за ижевский «Зенит», горьковские «Ракету» и «Волгу», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор», уфимский «Строитель».





Под его руководством молодежная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.





В 1992–1996-м был помощником Павла Садырина и Олега Романцева. Борис Игнатьев возглавлял сборную России с 1996-го по 1998 год.





В последние годы он занимал пост вице-президента московского «Торпедо».