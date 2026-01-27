Новости
В хостеле в подмосковной Балашихе произошел пожар, погибли четыре человека
В результате пожара в хостеле в Балашихе Московской области погибли четыре человека и пострадали шесть, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.


«112» сообщает о таком же числе погибших и трех пострадавших. 


Telegram-каналы уточняют, что пожар начался около 04:30 на втором этаже трехэтажного здания. Спасти удалось шесть человек, в том числе двоих детей. 


На сайте подмосковного главка МЧС есть сведения о двух пожарах в Балашихе. Один из них — в микрорайоне Никольско-Архангельский, второй — в микрорайоне Салтыковка. Подробности не приводятся.

