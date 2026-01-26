Глава СПЧ Фадеев призвал исключать из школ учеников с «неудом» за поведение

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отчислять из школ за двойку по поведению. Он отметил: при принятии такого решения важен факт того, что ученик не желает исправляться.





«Будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить? Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», — сказал он по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.





По его словам, главная задача введения оценки по поведению — защитить учителей от оскорблений, нападений и срыва уроков. При этом в СПЧ не настаивают на том, что учеников нужно исключать за мелкие провинности, отметил Фадеев.





«Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки», — пояснил он.





В январе Минпросвещения подготовило проект приказа, который предполагает внедрение оценки за поведение в школах. Изменения планируется внести в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам.





В ведомстве отметили, что оценка будет введена во всех школах с 1 сентября 2026 года. Там также указали, что изменения разработали по результатам проведения пилотного проекта.