«Ростех» сообщил о восстановлении работы системы бронирования Leonardo

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Причиной неполадок в госкорпорации назвали «внутреннюю техническую проблему на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел». 


Несколько компаний-эксплуатантов Leonardo также сообщили о возобновлении ее работы. 


Ранее со сбоем сервисов столкнулись российские авиакомпании. Временно были ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг.


Сообщалось, что «Аэрофлот» отменил свыше 20 рейсов из аэропорта «Шереметьево».

