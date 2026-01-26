«Ростех» сообщил о восстановлении работы системы бронирования Leonardo

В пресс-службе «Ростеха» заявили, что работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Причиной неполадок в госкорпорации назвали «внутреннюю техническую проблему на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел».





Несколько компаний-эксплуатантов Leonardo также сообщили о возобновлении ее работы.





Ранее со сбоем сервисов столкнулись российские авиакомпании. Временно были ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также дополнительных услуг.





Сообщалось, что «Аэрофлот» отменил свыше 20 рейсов из аэропорта «Шереметьево».