Суд приговорил к семи годам бывшего главного нарколога Минздрава

Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве, сообщают СМИ из зала суда.
Суд также лишил бывшего нарколога права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.
Брюн и бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были задержаны в августе 2022 года, пишет «Ъ». В январе 2023 года также задержали экс-директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова.
По данным издания, все они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупках по завышенным ценам тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценило в 138 миллионов рублей.