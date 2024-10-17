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Суд приговорил к семи годам бывшего главного нарколога Минздрава
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Брюна признали виновным по делу о мошенничестве undefined
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Суд приговорил к семи годам бывшего главного нарколога Минздрава

Брюна признали виновным по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего главного внештатного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве, сообщают СМИ из зала суда.

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Суд также лишил бывшего нарколога права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

Брюн и бывший вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были задержаны в августе 2022 года, пишет «Ъ». В январе 2023 года также задержали экс-директора Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова.

По данным издания, все они обвиняются в хищении бюджетных средств при закупках по завышенным ценам тест-контейнеров и реагентов для определения наркологической и алкогольной зависимости. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценило в 138 миллионов рублей.

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