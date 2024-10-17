«Золотая осень»: мастер-классы и русские забавы в Зеленограде

В столице отгремел грандиозный фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая», который охватил практически весь город. Гостей ждали как в центре, так и в других округах Москвы. Одна из локаций располагалась на площадке «Легенды Крыма» в 16-м микрорайоне Зеленограда. Там фестиваль проводился по всей бульварной зоне.
Посетители рассказали, что этот праздник получился каким-то нарядным, уютным и наполненным смыслом. Осенние мастер-классы, соревнования и старинные русские забавы только придавали ему шарма.
Пользователи городских проектов правительства Москвы также могли участвовать в программе «Миллион призов» и получать брендированные сувениры. Например, главный хит этой осени — большой теплый плед.
Также на площадке можно было попробовать блюда специального сезонного меню, в основе которого тыква и пряности, и напитки. А настроение празднику задавали всевозможные фолк-музыканты и кавер-группы.
Как отгуляли осенний праздник жители и гости столицы и что дальше готовят «Московские сезоны» — читайте на сайте.