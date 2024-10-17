«Золотая осень»: мастер-классы и русские забавы в Зеленограде

В столице отгремел грандиозный фестиваль «Золотая осень. Праздник урожая», который охватил практически весь город. Гостей ждали как в центре, так и в других округах Москвы. Одна из локаций располагалась на площадке «Легенды Крыма» в 16-м микрорайоне Зеленограда. Там фестиваль проводился по всей бульварной зоне.