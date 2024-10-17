Ганчев поддерживает идею жителей Харьковской области провести референдум о вступлении в Россию

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что полностью поддерживает жителей региона в вопросе проведения референдума о вступлении в состав России. Его слова приводит РИА Новости.
Идею провести референдум высказали жители села Граково на встрече с главой администрации. По мнению Ганчева, такое решение должны принимать все жители области. Он также подчеркнул, что полностью поддерживает идею о проведении референдума.
Глава администрации заявил, что жители региона регулярно обращаются с подобными вопросами и просьбами. По его словам, все будет зависеть от реального желания людей, это должна быть их политическая воля.
Ганчев добавил, что такие пожелания и есть общественное мнение, его нужно изучить более подробно и масштабно.