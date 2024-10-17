Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Нидерланды разрешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставленные истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом заявил нидерландский министр обороны Рубен Брекелманс в рамках встречи министров обороны стран НАТО.
Брекелманс подчеркнул, что Украине разрешается пользоваться истребителями для самообороны, которая может включать перехват ракет или нанесение ударов, например по аэродромам в России, то есть по военным целям. Также это разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве.
Министр обороны Нидерландов добавил, что Киев должен соблюдать международное право. Но оно не содержит никаких ограничений по расстоянию, в частности на границе или в 100 километрах от нее.
Ранее Брекелманс официально подтвердил, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16 из 24 самолетов. Остальные будут переданы в ближайшие месяцы.