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Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России
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ВСУ смогут наносить удары на границе и в 100 километрах от нее undefined
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Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

ВСУ смогут наносить удары на границе и в 100 километрах от нее

Нидерланды разрешают Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставленные истребители F-16 для ударов по военным целям в России. Об этом заявил нидерландский министр обороны Рубен Брекелманс в рамках встречи министров обороны стран НАТО.

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Брекелманс подчеркнул, что Украине разрешается пользоваться истребителями для самообороны, которая может включать перехват ракет или нанесение ударов, например по аэродромам в России, то есть по военным целям. Также это разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве.

Министр обороны Нидерландов добавил, что Киев должен соблюдать международное право. Но оно не содержит никаких ограничений по расстоянию, в частности на границе или в 100 километрах от нее.

Ранее Брекелманс официально подтвердил, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16 из 24 самолетов. Остальные будут переданы в ближайшие месяцы.

#нидерланды #удар #f-16
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