Нидерланды разрешили Украине использовать F-16 для ударов по России

Брекелманс подчеркнул, что Украине разрешается пользоваться истребителями для самообороны, которая может включать перехват ракет или нанесение ударов, например по аэродромам в России, то есть по военным целям. Также это разрешено делать на территории России или в российском воздушном пространстве.