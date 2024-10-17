Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете пропаганды чайлдфри

Госдума на пленарном заседании 17 октября в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри и штрафах за такую пропаганду, следует из данных информационного портала Думы.
Проектом закона предлагается запретить информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. За нарушение может быть установлен штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей — для юридических.
Законопроект поддержали 388 депутатов, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что речь идет именно о пропаганде отказа от рождения, а решение — рожать детей или нет — будет принимать женщина.
Законопроект о запрете «пропаганды идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» внесли в Госдуму в сентябре. Авторами инициативы выступили председатель Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.
Ранее участник думского комитета по просвещению Эльвира Аиткулова заявила, что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри не связан с идеей введения налога на бездетность, такая инициатива в Госдуме даже не обсуждалась.