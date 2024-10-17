Госдума приняла в первом чтении проект закона о запрете пропаганды чайлдфри

Проектом закона предлагается запретить информацию, пропагандирующую отказ от деторождения в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе. За нарушение может быть установлен штраф до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей — для юридических.