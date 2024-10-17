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Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с «газелью» и легковушкой
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В МЧС сообщили, что среди пострадавших двое детей undefined
Новости

Два человека погибли и 11 пострадали в ДТП с «газелью» и легковушкой

В МЧС сообщили, что среди пострадавших двое детей

В Дагестане в результате ДТП с участием «газели» и легкового автомобиля погибли два человека и еще 11 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Зарину Агмадову.

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Пресс-секретарь уточнила, что ДТП произошло возле населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района. Столкнулись Volkswagen Polo и пассажирская «газель».

По словам Агмадовой, пострадавших доставляют в больницу попутным транспортом и каретами скорой помощи. Среди пострадавших детей нет, добавила она.

По данным республиканского управления МЧС, всего пострадали 20 человек. Из них 15 находились в «газели» и пять — в легковом автомобиле. Также сообщалось об одном погибшем. В ведомстве отметили, что среди пострадавших есть двое детей.

#дтп #дагестан #погибшие
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