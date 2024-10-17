Израиль сообщил о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Уточняется, что всего в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа были ликвидированы три человека. Возможность того, что среди них был Яхья Синвар, проверяют ЦАХАЛ и Агентство безопасности Израиля (ISA). На данном этапе личности погибших не могут быть подтверждены, отметили в пресс-службе.