Израиль сообщил о возможной ликвидации лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации в секторе Газа лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
Уточняется, что всего в ходе операции ЦАХАЛ в секторе Газа были ликвидированы три человека. Возможность того, что среди них был Яхья Синвар, проверяют ЦАХАЛ и Агентство безопасности Израиля (ISA). На данном этапе личности погибших не могут быть подтверждены, отметили в пресс-службе.
В израильской армии добавили, что не обнаружили заложников в здании, где были убиты палестинцы, и продолжают действовать в районе «с необходимой осторожностью».
Синвар возглавляет ХАМАС с 6 августа 2024 года, пишет РБК. Он сменил на этом посту Исмаила Ханию, который погиб в июле в Тегеране в результате ракетного удара Израиля.