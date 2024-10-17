Медведев: Годовой план комплектования ВС России контрактниками выполнен на 78%

Годовой план комплектования Вооруженных сил (ВС) РФ военнослужащими по контракту, по данным на середину октября, выполнен на 78%, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании. Видеозапись с совещания он выложил на своей странице во «ВКонтакте».
Медведев назвал эти темпы приличными и добавил, что самое главное, чтобы не было провалов и каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием. Он отметил, что работа по укомплектованию армии продолжается.
Также Медведев сообщил, что он 15 октября вместе с представителями прокуратуры и Федеральной службы безопасности посетил Ярославскую область, где провел проверку деятельности пункта по отбору военнослужащих на контракт.
По его словам, ситуация в сравнении с прошлым годом выглядит значительно лучше. Системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено, но отдельные проблемы присутствуют, добавил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил о начале работы комиссии по набору контрактников в ВС России. Он отметил, что служба по контракту — это единственная форма привлечения россиян для участия в СВО.