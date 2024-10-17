Bild: Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

Ранее 17 октября Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета заявил, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — либо Украину примут в НАТО, либо она получит ядерное оружие. По словам Зеленского, об этом он прямо заявил на встрече с Дональдом Трампом.