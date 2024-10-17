Bild: Украина может создать ядерное оружие в течение нескольких недель

Украина в течение нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Чиновник отметил, что Киев располагает необходимыми знаниями и материалами. Как пишет газета, данное заявление было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга, на котором присутствовал корреспондент издания.
Подобный сценарий рассчитан на период после возможного урегулирования конфликта и с учетом того, что Украину не примут в члены НАТО, а также последующих действий со стороны армии России, уточняет издание.
Ранее 17 октября Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета заявил, что у Киева есть два варианта гарантий безопасности — либо Украину примут в НАТО, либо она получит ядерное оружие. По словам Зеленского, об этом он прямо заявил на встрече с Дональдом Трампом.