СМИ: Экспертиза ДНК подтвердила гибель лидера ХАМАС Синвара

Исследование образцов ДНК подтверждает факт ликвидации в секторе Газа лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в израильских службах безопасности.
Установить личность Синвара удалось, потому что у Израиля есть образец ДНК лидера ХАМАС, так как он сидел в местной тюрьме, отмечают источники Kan.
Руководство ХАМАС получило информацию об убийстве главы палестинского движения Синвара 16 октября, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возможной ликвидации Синвара в результате операции в секторе Газа. Израильские военные проверяют данную информацию.