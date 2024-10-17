Лукашенко: На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы

Белоруссия должна участвовать в переговорах между Россией и Украиной, потому что конфликт также является и ее проблемой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеофрагмент его речи опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, он всегда настаивал на присутствии белорусов на переговорах. Он считает, что на потенциальных переговорах могут быть приняты разные решения, например, что «завтра придется полстраны отдать».
Белорусский лидер считает, что представители Украины не желают его присутствия в переговорном процессе из-за влияния на них белорусской оппозиции. Он добавил, что будет отстаивать интересы страны на возможных переговорах и выдержит любое давление.
Ранее Лукашенко заявил, что изменения в ядерной доктрине России остудили западные «горячие головы». По его словам, он обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным последние пять лет, поэтому «для него это не ново».