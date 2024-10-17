Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности также подтверждают его гибель, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение армии. Отмечается, что Синвар был ликвидирован солдатами ЦАХАЛ из Южного командования 16 октября после годичного преследования.