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Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС
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Он был убит солдатами ЦАХАЛ undefined
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Глава МИД Израиля подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС

Он был убит солдатами ЦАХАЛ

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был ликвидирован. Его цитирует телеканал N12.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности также подтверждают его гибель, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение армии. Отмечается, что Синвар был ликвидирован солдатами ЦАХАЛ из Южного командования 16 октября после годичного преследования.

В сообщении также говорится, что Синвар спланировал и осуществил резню 7 октября, пропагандировал свою смертоносную идеологию и был ответственен за убийства и похищения многих израильтян.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что Израилю удалось установить факт гибели Синвара благодаря ДНК-экспертизе. Руководство ХАМАС получило информацию об убийстве главы палестинского движения в день его смерти.

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